09 октября 2025 в 15:47

«Наверное, передозировка»: Захарова иронично ответила на угрозы Зеленского

Захарова связала угрозы Зеленского в адрес регионов России с передозировкой

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

У президента Украины Владимира Зеленского могла случиться «передозировка», заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС. Так она ответила на угрозы политика устроить блэкауты Курской и Белгородской областям.

У него, наверное, передозировка, — заявила дипломат.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии для NEWS.ru предупредил, что любые попытки организации блэкаута на территории России приведут к полному прекращению электроснабжения Украины. По его оценке, угрозы Зеленского не заслуживают серьезного отношения.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины не способны устроить блэкаут в Москве даже при наличии американских ракет. Специалист охарактеризовал подобные угрозы как необоснованные.

В период с 1 по 5 октября были нанесены удары по ключевым объектам газотранспортной системы в Полтавской и Львовской областях, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Также в ночь на 5 октября подвергся атаке один из стратегически важных элементов энергосистемы на западе страны.

Владимир Зеленский
Мария Захарова
МИД РФ
блэкаут
