02 октября 2025 в 16:24

Военэксперт оценил шансы ВСУ устроить блэкаут в Москве

Военэксперт Дандыкин: ВСУ не смогут устроить блэкаут в Москве даже с Tomahawk

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины не смогут устроить блэкаут в Москве даже с помощью американских ракет Tomahawk, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя соответствующее высказывание главы Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, украинский военачальник распространяет необоснованные угрозы.

ВСУ надеются на то, что американцы дадут им Tomahawk. Если даже дадут, я думаю, что блэкаута в Москве не случится. Они не смогут это сделать. Сейчас много заявлений идет, но военные люди не должны заявлять, они должны воевать. Вы видели, чтобы когда-нибудь кто-то из наших военных что-то заявлял? По крайней мере, начальник нашего Генштаба [Валерий] Герасимов. Он самый большой военный человек, — подчеркнул Дандыкин.

По его словам, высказывать свои идеи должны политики, а не военные. На этом фоне военэксперт отметил, что глава Генштаба ВСУ позволяет себе многое, поскольку стремится подражать своему «американскому патрону».

Но для того чтобы заявлять, надо хоть что-то сделать. По крайней мере, ситуация сейчас на фронте у них совсем плохая, несмотря на все поползновения и террористические атаки. Мы знаем о Форосе, Новороссийске, Белгородчине. Против этих регионов применяются методы бандеровщины времен конца 40-х — 50-х годов, когда кошмарили мирное население. Пусть Гнатов едет на фронт и командует там, — резюмировал Дандыкин.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ могут использовать Tomahawk вместе с дронами-приманками для обхода российской противовоздушной обороны. По его словам, такая тактика поможет украинским военным отвлечь внимание систем ПВО перед запуском основных высокоточных боеприпасов.

