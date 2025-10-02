Генерал раскрыл тактику применения Украиной ракет Tomahawk

Вооруженные силы Украины будут применять американские дальнобойные ракеты Tomahawk в сочетании с дронами-пустышками для прорыва российской противовоздушной обороны, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, такая тактика позволит украинским военным попытаться отвлечь внимание систем ПВО перед запуском основных высокоточных боеприпасов.

В случае передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, а также пусковых установок Mk 41, это станет серьезным испытанием для ПВО России. ВСУ не станут просто так запускать дальнобойные ракеты. Скорее всего, они будут их комбинировать. Сначала запустят дроны-пустышки для отвлечения внимания ПВО, а потом сами ракеты. Они и сейчас так делают, когда в первой волне идут ложные цели. Думаю, что наши военные к этому готовы и отразят любой удар президента Украины Владимира Зеленского, — высказался Липовой.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия отреагирует «должным образом» в случае передачи ВСУ ракет Tomahawk. До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом рассматривает возможность поставок этого вида вооружения странам Североатлантического альянса для последующей передачи Украине.