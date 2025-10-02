Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия отреагирует «должным образом» в случае передачи ВСУ американских крылатых ракет Tomahawk, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС. До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом рассматривает возможность поставок ракет странам Североатлантического альянса для последующей передачи Украине, однако решение за президентом Дональдом Трампом.

Должным образом, — подчеркнул он.

До этого аналитики сообщили, что Киев не имеет возможности запускать дальнобойные ракеты. По их мнению, кроме того, американский лидер не согласится расстаться с вооружением из-за его небольших запасов.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Соединенные Штаты и Украина уже могут вести активные переговоры о поставках ВСУ дальнобойных ракет Tomahawk. По его мнению, скорее всего, Вашингтон удовлетворит военные запросы Киева. Как обратил внимание генерал, президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть страны Североатлантического альянса в боевые действия против России.

