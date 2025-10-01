Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 октября 2025 в 10:44

На Западе объяснили, почему Украина не воспользуется Tomahawk

RS: Украина не сможет воспользоваться Tomahawk

Ракетный эсминец ВМС США. Судно вооружено ракетами SM-2 и ракетами «Томагавк» Ракетный эсминец ВМС США. Судно вооружено ракетами SM-2 и ракетами «Томагавк»

Киев не имеет возможности запускать американские дальнобойные ракеты, заявили аналитики издания Responsible Statecraft (RS). Президент США Дональд Трамп не согласится расстаться с вооружением из-за его небольших запасов, уточнили аналитики.

Украина не имеет возможности запускать ракеты Tomahawk, а американские запасы этого оружия и систем его доставки слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться, — рассказали журналисты.

В издании также подчеркнули, что предоставление любой возможности Киеву для удара вглубь России несет огромный риск. Кроме того, применение Tomahawk требует разведки и помощи в наведении со стороны Вашингтона, добавили журналисты.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос о поставках американских крылатых ракет Tomahawk Украине пока не является решенным. Министр отметил, что власти США заговорили о передаче ракет под давлением Европы. Таким образом Вашингтон хотел показать, что он учитывает мнение своих союзников, уточнил Лавров.

США
Украина
Tomahawk
Дональд Трамп
