30 сентября 2025 в 13:50

Лавров не считает решенным вопрос отправки ракет Tomahawk на Украину

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вопрос о поставках американских крылатых ракет Tomahawk Украине пока не является решенным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр считает, что власти США заговорили о передаче ракет под давлением Европы, тем самым Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников.

Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением, — высказался глава российской дипломатии.

Лавров также подчеркнул, что даже если передача крылатых американских ракет украинской армии состоится, то это никак не повлияет на положение на поле боя. Российские военные продолжат достигать поставленных перед ними задач.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, что Белый дом рассматривает возможность поставок ракет Tomahawk странам НАТО для последующей передачи Украине. Однако окончательное слово за президентом США Дональдом Трампом.

Перед этим Трамп разрешил властям Украины наносить удары вглубь России. Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог отказался уточнять в беседе с прессой, означает ли это передачу дальнобойных вооружений армии США Украине.

