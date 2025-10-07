Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

ВС РФ приближают Украину к блэкауту, семью Усольцевых больше недели ищут в тайге, а ВСУ вторую ночь подряд запускают рой дронов по российским регионам — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Масштабный блэкаут? Зеленский молчит, мэр Харькова бьет тревогу

СВО вступила в новую фазу — Генштаб ВС РФ скорректировал ближайшие задачи спецоперации, в которых ставка делается на «зимнюю охоту» за системами ПВО и перехват логистики украинской армии, пишет Telegram-канал «Дневник разведчика». Также, по данным источника, перед российскими бойцами стоит задача уничтожить истребители Gripen, полученные Киевом совсем недавно.

«Эти самолеты не столь опасны, как F-16, но смогут составить конкуренцию российской авиации. Поэтому они и должны быть уничтожены, чтобы ВСУ оставались в абсолютно проигрышном положении в воздухе», — передает канал.

Особые планы у Минобороны РФ на энергетические объекты, что позволит парализовать военные заводы и фабрики по производству БПЛА. Это отвлечет Киев от зимнего перевооружения, пишет Telegram-канал INSIDER-T.

«Осенью ВКС РФ приступили к реализации плана по комплексному поражению украинской энергетической системы. Нынешние удары нацелены <…> на точечное выведение из строя ключевых элементов газотранспортной инфраструктуры. По сути, речь идет о парализации энергетического каркаса страны», — отмечает источник.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Так, в период с 1 по 5 октября удары были нанесены по ключевым газокомпрессорным станциям и подземным хранилищам в Полтавской и Львовской областях, которые обеспечивают предприятия ВПК Украины. Кроме того, в ночь на 5 октября был атакован один из стратегических объектов энергосистемы на западе страны, имеющий критическое значение для снабжения украинской армии.

«Эпицентр пришелся на зону компрессорного парка, где размещались два газоперекачивающих агрегата типа ГПА-Ц-16С-02 с газотурбинным приводом НК-16СТ и линия подогрева газа с теплообменниками ТКГ-2500. Объект временно выведен из эксплуатации, пропускная способность станции сократилась примерно на 75%», — уточнил источник.

INSIDER-T прогнозирует, что к началу декабря на Украине ожидается катастрофический дефицит газа — подача топлива в жилые дома может быть ограничена до трех часов в сутки. Это, в свою очередь, создаст колоссальную нагрузку на атомные станции, которые будут вынуждены компенсировать энергетический провал.

«По прогнозам специалистов, это приведет к череде длительных блэкаутов по всей территории Украины. Власти в Киеве скрывают масштабы урона, опасаясь паники и социального взрыва накануне отопительного сезона», — пишет источник.

При этом украинский президент Владимир Зеленский увиливает от прямого ответа на вопрос о возможном блэкауте в стране.

Владимир Зеленский Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам. Мы каждый день работаем над этим», — заявил Зеленский.

Чуть разговорчивее оказался мэр Харькова Игорь Терехов. По его мнению, грядущая зима будет самой тяжелой для города за последние три года. Так, за последние дни в городе были уничтожены две трансформаторные подстанции, в результате чего без света остались 3,5 тыс. домовладений, около 19 тыс. удалось запитать.

«Глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы конфликта», — заявляет Терехов.

В городе Шостке Сумской области также наблюдаются проблемы со светом и газом — людям приходится готовить еду на улице на костре. В Чернигове отключения света начались еще на прошлой неделе, в связи с чем стали действовать графики почасовых отключений.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трагедия семьи Усольцевых: непогода срывает поиски

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых — 28 сентября 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в турпоход к горе Буратинка, расположенной в районе Минской петли, и пропали. В настоящее время к поискам в тайге подключены свыше 350 человек, в том числе уголовный розыск и кинологи ГУФСИН. Также задействованы квадроциклы, вертолеты и БПЛА.

Усольцевы намеревались остановиться в доме-куполе с баней, однако там они так и не появились. Опытные туристы отмечают, что попасть на гору Буратинка проще простого: она окружена хорошо заметной дорогой и рекой Миной, которую легко можно перейти вброд, а сам маршрут указан на всех туристических картах.

Следователи назвали две версии пропажи Усольцевых. Согласно первой, у мужчины могло резко ухудшиться самочувствие, из-за чего женщина с ребенком оказались в ловушке и не сумели найти обратный путь. Вторая — туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Не исключено, что Сергей, который является опытным таежником, сделал укрытие, в котором они находятся до сих пор.

Инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин также не исключает, что семейство могло повстречать медведя-подранка. Он также допускает наличие криминала: глава семейства занимает должность директора предприятия, специализирующегося на производстве красок и полимеров, и владеет 50% акций компании.

«Человеческий фактор нельзя исключать. Основная причина происшествий — встреча с недружелюбными людьми, скажем так, и это, к сожалению, чаще всего и происходит», — сказал Алешкин.

Сыграть плохую шутку могла и погода: вскоре после начала похода пошел сильный ливень, на лес опустился густой туман. Температура воздуха снизилась до нуля. Усольцевы просто-напросто могли заблудиться. Однако эта версия омрачается показаниями свидетеля: Усольцевы отправились в туристический поход в облегченной одежде без зимних вещей — а температура воздуха там опускается ниже нуля.

Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов считает, что спасти пропавшую семью в нынешних погодных условиях в тех краях может только костер.

Сотрудники поисковой службы в Красноярском крае Фото: t,me/krksledkom

«Если у туристов не было с собой ни спичек, ни зажигалок, то первой же ночью кого-то могло деморализовать как минимум, а дальше уже все становятся деморализованными, просто пропадает вера в чудо», — отметил он.

Во вторник, 7 октября, в ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили, что приостановили поиски при помощи вертолетов и беспилотников по причине плохой погоды. По последним данным, всего был обследован 3321 километр.

Рой дронов: ВСУ усиливают атаки на Россию

В ночь на 7 октября силы ПВО перехватили над российскими регионами 184 украинских беспилотника. Большинство уничтожили над территорией Курской области — 62. По 31 и 30 — над Белгородской и Нижегородской областями соответственно. Также противник пытался атаковать Воронежскую, Липецкую, Калужскую, Ростовскую, Вологодскую, Рязанскую, Брянскую, Орловскую, Тульскую области. Дроны перехватили над Черным морем, Крымом и Московским регионом.

Позже появилась информация, что ВСУ могли нанести удар по Тюмени с помощью дронов FP-1. Они преодолевают расстояние свыше двух тысяч километров. Мэр Енакиево Сергей Захаров в свою очередь рассказал, что ВСУ наращивают применение БПЛА самолетного типа с увеличенными габаритами для нанесения ударов по населенным пунктам в прифронтовой зоне. Мотор у этого беспилотника по габаритам похож на тот, что используется в «Жигулях».

Предыдущей ночью был уничтожен 251 украинский беспилотник. Больше всего дронов ликвидировано над Крымом и Курской областью — 40 и 34 аппарата соответственно.

