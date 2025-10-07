Стало известно, сколько украинских БПЛА атаковали Россию за ночь Минобороны: за ночь над регионами России сбили 184 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 184 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Курской области, по 31 и 30 — над Белгородской и Нижегородской областями соответственно.

С 23:00 мск 06.10 до 07:00 мск 07.10 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 18 украинских БПЛА над территорией Воронежской области, 13 и 6 — над акваторией Черного моря и Липецкой областью соответственно. Еще пять и четыре БПЛА уничтожили над Калужской и Тульской областями.

По данным ведомства, по 3 БПЛА ликвидировали над территориями Ростовской и Рязанской областей, еще по два беспилотника устранили над Брянской и Орловской областями, Крымом и Московским регионом (один из дронов летел в сторону Москвы). Последний БПЛА был ликвидирован над территорией Вологодской области, отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 6 октября дежурными средствами ПВО был нейтрализован 251 украинский беспилотник. В ведомстве указали, что больше всего дронов уничтожено над Крымом и Курской областью — 40 и 34 аппарата соответственно.