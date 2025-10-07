Названы основные версии исчезновения семьи с ребенком под Красноярском Специалист по выживанию Алешкин не исключил нападение медведя на Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в Минской петле под Красноярском, могла повстречать медведя или быть втянутой в криминал, рассказал aif.ru инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправилась в поход к горе Буратинка 28 сентября и пропали. При этом их машина была найдена.

Алешкин не исключил, что на семью с ребенком мог напасть медведь-подранок. Он также допускает наличие криминала: 64-летний Сергей является предпринимателем из Железногорска, Ирина — психолог и бизнес-тренер. Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассматривает версию, при которой Усольцевы замерзли насмерть.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин не исключает, что Усольцевы могли перепутать дорогу в условиях непогоды. Спустя всего три часа после начала их похода начался сильный ливень. Такой же версии придерживается и СК, который разыскал двух туристок, видевших семью на подходе к горе. Следователи считают, что они могли заблудиться.

Ранее опытный турист и депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш предположил, что семья могла пропасть из-за чувства ложной безопасности. Туристический маршрут не является простым — он требует соблюдения определенных правил и иметь серьезную подготовку.