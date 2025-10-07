«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»

Президент США Дональд Трамп вдруг озаботился тем, как именно Киев будет использовать крылатые ракеты Tomahawk. Почему американского лидера это обеспокоило, о чем его предупредил Путин и чем ВС РФ ответят на поставки этих вооружений Украине — в материале NEWS.ru.

Почему Трамп озаботился поставкой Киеву ракет Tomahawk

Комментируя журналистам в Белом доме возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине, Трамп признался, что уже принял решение об этом, но заявил, что затребует предварительные разъяснения от Киева: по каким целям будут применяться ракеты. По словам американского лидера, он не хочет допустить эскалации конфликта на Украине.

«Да, я уже принял решение, в общем-то. <...> Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», — отметил он. В свою очередь спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. По его словам, в России «нет неприкосновенных мест». Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал, что власти США рассматривают возможность поставок Tomahawk странам НАТО для последующей передачи Украине. Как Путин отреагировал на возможную поставку Киеву ракет Tomahawk Если Вашингтон примет решение о поставке ракет Tomahawk украинской стороне, то это может навредить отношениям США и России, заявил президент Владимир Путин. «Это (возможное решение о поставке Tomahawk Киеву. — NEWS.ru) приведет к разрушению наших (России и США. — NEWS.ru) отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас», — сказал глава государства. Владимир Путин Фото: kremlin.ru Владимир Путин Фото: kremlin.ru Действительно ли Киев получит «Томагавки» Переговоры РФ и США по вопросу передачи «Томагавков» Украине еще продолжаются, уверен историк войск ПВО Юрий Кнутов. «Не знаю насчет прямых переговоров лидеров России и США, однако я предполагаю, что переговоры на уровнях ниже идут или шли, — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru. — Контакты между российской и американской делегациями не прерываются. После встречи Путина и Трампа на Аляске рабочие группы все равно общаются друг с другом». По его словам, есть опасения, что американцы проигнорировали то, что это чувствительный вопрос для Москвы, поэтому, считает он, в данном случае нужно исходить чисто из национальных интересов России и «отвечать достаточно жестко». Может ли ПВО России сбивать «Томагавки» Ракеты «Томагавк» были разработаны «достаточно давно и являются относительно старыми», напомнил депутат Госдумы Виктор Соболев. Поэтому их возможная поставка не вызовет для ВС РФ особых затруднений. По его словам, еще во времена СССР, когда они только появились, были созданы соответствующие системы ПВО.

«„Томагавк“ — это ракета морского базирования, хотя сейчас ее пытаются адаптировать и под наземные платформы. Это дозвуковая крылатая ракета. Ее единственное преимущество — способность лететь низко, огибая рельеф местности. Использование этих ракет не входит в компетенцию украинских ВСУ. Поэтому, безусловно, это потребует прямого участия американских офицеров, а также задействования их разведывательных средств», — рассказал парламентарий NEWS.ru.

По словам Кнутова, «Томагавкам» успешно противостояли в Югославии в 1999 году, а также в Сирии — для ВС РФ эти цели знакомы, и с их уничтожением справятся.

«„Томагавки“ являются носителями ядерного оружия и ограничены договором об СНВ, их нельзя применять с носителей воздушного базирования. Поэтому, по сути, это передача частично стратегического оружия. Хотя дальность их применения не дотягивает до стратегической — это ракеты средней и меньшей дальности, но в любом случае это очень серьезный политический шаг. Поэтому, может быть, России стоит сейчас передать Венесуэле какое-то супероружие типа „Орешника“ на случай ударов США», — предложил аналитик.

ВС РФ Фото: МО РФ

Как Москве нужно реагировать на поставки «Томагавков»

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, надо наконец показать Западу, что означает такая война.

«Коллективный Запад должен бояться Россию по-настоящему. Вот, к примеру, есть база в Жешуве — перевалочный пункт НАТО. Отчего бы не запустить ракетами по ней? Сказать, что не воюем с Польшей — исключительно с этой военной базой. И продолжать в том же духе», — заявил депутат NEWS.ru.

Противовоздушная оборона — это комплекс государственных мероприятий по защите территории страны от ударов с воздуха и из космоса, и, соответственно, сюда входят не только войска ПВО, подтвердил Кнутов.

«Речь практически обо всех видах вооруженных сил и разведке. На ней стоит задача вычисления мест разгрузки ракет ВСУ, их транспортировки, складирования, размещения пусковых установок и обучения персонала, — пояснил эксперт. — А уничтожение целей — это уже задача наших воздушно-космических сил, ракетных и сухопутных войск. Таким образом, чем больше „Томагавков“ мы уничтожим до момента пуска, тем меньше их будет лететь и тем проще противовоздушной обороне будет поражать их».

