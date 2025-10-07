«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»

Президент США Дональд Трамп вдруг озаботился тем, как именно Киев будет использовать крылатые ракеты Tomahawk. Почему американского лидера это обеспокоило, о чем его предупредил Путин и чем ВС РФ ответят на поставки этих вооружений Украине — в материале NEWS.ru.
Почему Трамп озаботился поставкой Киеву ракет Tomahawk
Комментируя журналистам в Белом доме возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине, Трамп признался, что уже принял решение об этом, но заявил, что затребует предварительные разъяснения от Киева: по каким целям будут применяться ракеты. По словам американского лидера, он не хочет допустить эскалации конфликта на Украине.
«„Томагавк“ — это ракета морского базирования, хотя сейчас ее пытаются адаптировать и под наземные платформы. Это дозвуковая крылатая ракета. Ее единственное преимущество — способность лететь низко, огибая рельеф местности. Использование этих ракет не входит в компетенцию украинских ВСУ. Поэтому, безусловно, это потребует прямого участия американских офицеров, а также задействования их разведывательных средств», — рассказал парламентарий NEWS.ru.
По словам Кнутова, «Томагавкам» успешно противостояли в Югославии в 1999 году, а также в Сирии — для ВС РФ эти цели знакомы, и с их уничтожением справятся.
«„Томагавки“ являются носителями ядерного оружия и ограничены договором об СНВ, их нельзя применять с носителей воздушного базирования. Поэтому, по сути, это передача частично стратегического оружия. Хотя дальность их применения не дотягивает до стратегической — это ракеты средней и меньшей дальности, но в любом случае это очень серьезный политический шаг. Поэтому, может быть, России стоит сейчас передать Венесуэле какое-то супероружие типа „Орешника“ на случай ударов США», — предложил аналитик.
Как Москве нужно реагировать на поставки «Томагавков»
По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, надо наконец показать Западу, что означает такая война.
«Коллективный Запад должен бояться Россию по-настоящему. Вот, к примеру, есть база в Жешуве — перевалочный пункт НАТО. Отчего бы не запустить ракетами по ней? Сказать, что не воюем с Польшей — исключительно с этой военной базой. И продолжать в том же духе», — заявил депутат NEWS.ru.
Противовоздушная оборона — это комплекс государственных мероприятий по защите территории страны от ударов с воздуха и из космоса, и, соответственно, сюда входят не только войска ПВО, подтвердил Кнутов.
«Речь практически обо всех видах вооруженных сил и разведке. На ней стоит задача вычисления мест разгрузки ракет ВСУ, их транспортировки, складирования, размещения пусковых установок и обучения персонала, — пояснил эксперт. — А уничтожение целей — это уже задача наших воздушно-космических сил, ракетных и сухопутных войск. Таким образом, чем больше „Томагавков“ мы уничтожим до момента пуска, тем меньше их будет лететь и тем проще противовоздушной обороне будет поражать их».
