Су-57 лучше Rafale Макрона. Почему все в восторге от русского супероружия

Власти Индии намерены сделать срочный заказ на поставки российских самолетов Су-57 на фоне неудач французских Rafale в индийско-пакистанском конфликте, пишет журнал Military Watch Magazine. По его данным, речь может идти о 140 истребителях пятого поколения, а вероятность реализации этих планов весьма высока. Часть самолетов будет произведена на предприятии в Индии. С чем связана такая популярность Су-57 и почему в мире все чаще отдают предпочтение российскому оружию — в материале NEWS.ru.

Почему Индия заинтересовалась Су-57

Индия может закупить у России 140 истребителей пятого поколения Су-57, так как у ее военных в ходе последнего индийско-пакистанского конфликта возникли проблемы с французскими самолетами Rafale, которые стоят на вооружении республики, сообщило издание Military Watch Magazine (MWM).

«Повышенный интерес Министерства обороны к Су-57 обусловлен недавними оперативными реалиями, поскольку этот самолет считается оптимальным для восполнения существующего пробела в вооружениях», — отмечает издание.

По данным издания, дальность полета и вооружение Су-57 удовлетворяют требованиям индийских ВВС. Самолеты для комплектования двух эскадрилий произведут в России. Остальные Су-57 планируется выпускать в Индии на предприятии компании Hindustan Aeronautic. По информации MWM, закупка и лицензионное производство Су-57 будут реализованы «с большой вероятностью».

Ранее сообщалось, что Нью-Дели может отказаться от закупок российских Су-35, возможность которых сейчас рассматривается, в пользу истребителей пятого поколения Су-57. По данным экспертов, это связано с тем, что Индия рассчитывает получить полный контроль над технологиями производства этих самолетов.

26 сентября Военно-воздушные силы Индии вывели из эксплуатации последние фронтовые истребители МиГ-21, сообщила газета The Times of India. Церемония прощания с самолетами, стоявшими на вооружении более 60 лет, прошла на авиабазе Чандигарх.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Почему в мире интересуются российским оружием

Российское оружие себя «великолепно показывает» не только на полигонах и авиашоу, но и в реальных боевых условиях, демонстрируя надежность и эффективность, рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. При этом, по его словам, соотношение цены и качества «у нас наилучшее».

«Если зарубежные аналоги очень красиво выглядят на рекламных роликах, то в реальных боевых действиях себя показывают, мягко говоря, не очень. Французы, продавая Индии Rafale, обещали, что этот комплекс даст им неоспоримое преимущество в любом конфликте, например с тем же самым Пакистаном или Китаем. Но вот был этот конфликт между Индией и Пакистаном, и Rafale себя показали, как говорится, от слова „никак“», — рассказал аналитик NEWS.ru.

Он пояснил, что Су-57 является следующим поколением, которое идет после Су-35, и, конечно же, превышает возможности и характеристики последнего, и к тому же является самолетом, который будет актуален в ближайшие 20, а может быть, даже 30 лет.

«Главное: Су-57 был опробован в зоне боевых действий в СВО и показал себя там с лучшей стороны. Настолько хорошо, что даже западные эксперты, которые не любят хвалить нашу авиационную технику, вынуждены признать тот факт, что Су-57 отработал на оценку „отлично“», — подчеркнул Леонков.

Российский истребитель Су-57 (слева) на Международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 на авиабазе ВВС Индии Елаханка Фото: Нина Падалко /РИА Новости

Чем еще отличаются Су-57

Западные аналитики признали превосходство и уникальность российских истребителей Су-57, подтвердил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, самолеты могут составить достойную конкуренцию западным аналогам по маневренности, боевому потенциалу и малозаметности.

«У наших Су-57 на первом месте высокая степень маневренности. Потом боевой потенциал такой же, как у американцев. На третье место мы ставим малозаметность. Мы сами не говорим о превосходстве Су-57, а аналитики Запада говорят. В том числе о самолетах поколения 4++, которые могут составить огромнейшую конкуренцию для истребителей пятого поколения по двигателям и конструктивным особенностям аэродинамики», — рассказал он NEWS.ru.

По словам Попова, у американских истребителей пятого поколения на первом месте малозаметность на отдельных ракурсах и высотах, на втором — боевой потенциал, на третьем — маневренность, поскольку в США уверены, что незаметность самолета компенсирует его неповоротливость.

Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие еще страны хотели бы приобрести Су-57

Леонков напомнил, что такие страны, как Индонезия, Малайзия, уже закупали наши самолеты. Сейчас они тоже стоят перед проблемой обновления своего авиапарка.

«Эти страны намерены избавиться от того, что им продали западные страны, в том числе США. Я думаю, что решение, скорее всего, будет принято положительное. Переговорный процесс непростой, к тому же нужно понимать, что Су-57 в экспортном варианте стоит дороже, чем Су-30, например, или Су-35. Но можно всегда найти точки соприкосновения. Поэтому все такие переговоры делаются в тишине. И если достигнут соглашения, мы об этом с вами узнаем», — заключил эксперт.

