Назван уникальный российский самолет, который заставил Запад понервничать

Западные аналитики признали превосходство и уникальность российских истребителей Су-57, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, самолеты могут составить достойную конкуренцию западным аналогам по маневренности, боевому потенциалу и малозаметности.

Мы говорим, что у наших самолетов Су-57 на первом месте высокая степень маневренности. Потом боевой потенциал — такой же, как у американцев. На третье место мы ставим малозаметность. Мы сами не говорим о превосходстве Су-57, а аналитики Запада говорят. В том числе о самолетах 4++ поколения, которые могут составить огромнейшую конкуренцию для истребителей пятого поколения: по двигателям и конструктивным особенностям аэродинамики, — сказал Попов.

Он добавил, что у американских истребителей пятого поколения на первом месте малозаметность на отдельных ракурсах и высотах, на втором — боевой потенциал, а на третьем — маневренность. По словам генерала, в США уверены, что незаметность самолета компенсирует его неповоротливость.

Ранее итальянские аналитики заявили, что Россия демонстрирует военное преимущество над странами Запада. По их данным, НАТО всерьез обеспокоено развитием российских истребителей Су-57 пятого поколения.