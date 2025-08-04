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04 августа 2025 в 11:48

«Сирены не успеют завыть»: боевая «невидимка» России привела НАТО в ужас

L’Antidiplomatico: новые истребители России доказали непригодность оружия НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия демонстрирует военное преимущество над странами Запада, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico. В публикации отмечается, что НАТО всерьез обеспокоено развитием российских истребителей Су-57 пятого поколения. Кроме того, аналитики утверждают, что если ВС РФ применят новые самолеты, то сирены на Украине могут даже не успеть завыть.

Послание ясное: даже лучшие истребители, поставляемые Западом, рискуют устареть перед лицом нового поколения российского вооружения. И пока Украина изо всех сил пытается не отставать, Москва уже смотрит в будущее, — сказано в материале.

Авторы статьи утверждают, что Су-57, малозаметный для радаров и оснащенный современным вооружением, стал символом технологического прогресса России. Кроме того, по их словам, гиперзвуковой «Кинжал» запускается только с МиГ-31, но теперь растут предположения, что эту ракету может нести и Су-57. Если это подтвердится, ситуация на фронте может кардинально измениться: истребитель сможет подбираться к цели незаметно и запускать труднообнаруживаемые ракеты.

Ранее СМИ сообщили, что Россия значительно наращивает мощности на производстве под Елабугой по выпуску ударных беспилотников «Герань-2», о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Уточняется, на фото из космоса можно увидеть масштабное строительство десятков производственных зданий.

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