На Западе забили тревогу из-за расширения производства одного оружия России

Россия значительно наращивает мощности на производстве под Елабугой по выпуску ударных беспилотников «Герань-2», о чем свидетельствуют спутниковые снимки, сообщает западное издание Military Watch Magazine. По их словам, на фото из космоса можно увидеть масштабное строительство десятков производственных зданий.

Снимки показывают, что ведется строительство десятков зданий, включая не только производственные цеха, но и общежития для рабочей силы численностью до 40 тысяч человек, которые, как ожидается, будут жить на площадке, — говорится в материале.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что российские войска могут перегрузить системы противовоздушной обороны и комплексы радиоэлектронной борьбы ВСУ с помощью массового применения новейшего дрона «Герань-3». ПВО Украины пребывает в ослабленном состоянии ввиду недостаточной квалификации военнослужащих и дефицита боеприпасов. По его словам, ВСУ попросту не смогут сбить большое количество таких беспилотников.