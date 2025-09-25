В Индии прощаются с истребителями МиГ-21 ВВС Индии выводят из эксплуатации истребители МиГ-21 после 60 лет службы

Военно-воздушные силы Индии 26 сентября выводят из эксплуатации последние фронтовые истребители МиГ-21, сообщает газета The Times of India. Церемония прощания с самолетами, стоявшими на вооружении более 60 лет, пройдет на авиабазе Чандигарх.

В воздух последние МиГ-21 поднимут командир эскадрильи Прия Шарма и маршал авиации Амар Прит Сингх. Еще в июле издание India Today информировало о запланированном выводе МиГ-29 из эксплуатации, который должен был состояться 19 сентября.

Ранее сообщалось, что Нью-Дели может отказаться от поставок российских Су-35 в пользу истребителей пятого поколения Су-57. По данным экспертов, это связано с тем, что Индия рассчитывает получить полный контроль над технологиями этих самолетов.

Тем временем министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Индия провела успешный испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности Agni-Prime с мобильной железнодорожной платформы. Она относится к оружию нового поколения, максимальная дальность полета ракеты составляет 2 тыс. километров.