Индия испытала баллистическую ракету с дальностью до 2 тыс. километров

Индия провела успешный испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности Agni-Prime с мобильной железнодорожной платформы, сообщил в соцсети X министр обороны страны Раджнатх Сингх. Она относится к оружию нового поколения, максимальная дальность полета ракеты составляет 2 тыс. километров.

Впервые осуществленный пуск ракеты с рельсовой мобильной железнодорожной платформы продемонстрировал растущие возможности Индии в области стратегического сдерживания, — заявил Сингх.

Индия после успешного испытания вошла в круг стран, имеющих возможность запускать ракеты с мобильных железнодорожных установок. Кроме того, новая система повысит устойчивость стратегических ядерных сил страны в условиях противостояния с Пакистаном.

Ранее во Франции успешно испытали модернизированную зенитную ракету Aster Block 1 NT на полигоне Бискаросс. Боеприпас поразил цель на дальности 150 километров и высоте более 25 километров. Во время тестов проверялись работа новой головки самонаведения и электроники. Это уже второе испытание ракеты, которая должна усилить систему противовоздушной обороны Европы.