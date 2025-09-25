Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 16:59

Индия испытала баллистическую ракету с дальностью до 2 тыс. километров

Фото: Drdo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Индия провела успешный испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности Agni-Prime с мобильной железнодорожной платформы, сообщил в соцсети X министр обороны страны Раджнатх Сингх. Она относится к оружию нового поколения, максимальная дальность полета ракеты составляет 2 тыс. километров.

Впервые осуществленный пуск ракеты с рельсовой мобильной железнодорожной платформы продемонстрировал растущие возможности Индии в области стратегического сдерживания, — заявил Сингх.

Индия после успешного испытания вошла в круг стран, имеющих возможность запускать ракеты с мобильных железнодорожных установок. Кроме того, новая система повысит устойчивость стратегических ядерных сил страны в условиях противостояния с Пакистаном.

Ранее во Франции успешно испытали модернизированную зенитную ракету Aster Block 1 NT на полигоне Бискаросс. Боеприпас поразил цель на дальности 150 километров и высоте более 25 километров. Во время тестов проверялись работа новой головки самонаведения и электроники. Это уже второе испытание ракеты, которая должна усилить систему противовоздушной обороны Европы.

Индия
ракеты
оружие
испытания
