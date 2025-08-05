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05 августа 2025 в 19:58

Во Франции испытали конкурента ЗРК Patriot

Во Франции прошли успешные испытания зенитной ракеты Aster Block 1 NT

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Франции на полигоне Бискаросс прошли испытания модернизированной зенитной ракеты Aster Block 1 NT, сообщает Defence24. Ракета успешно перехватила цель на дальности 150 километров и высоте свыше 25 километров, демонстрируя потенциал конкуренции с американской системой Patriot.

Испытанная ракета правильно определила и отслеживала цель, и стрельба прошла успешно, — отмечает издание.

В ходе тестов проверялись работа головки самонаведения и электронных компонентов ракеты. Это уже вторые испытания Aster Block 1 NT, призванной усилить возможности европейской противовоздушной обороны.

Ранее Lockheed Martin сообщала о первых испытаниях новой РСЗО GMARS в условиях, приближенных к боевым. Американо-германская разработка успешно выполнила два пуска управляемых реактивных снарядов GMLRS на полигоне Уайт-Сэндс (Нью-Мексико). По данным корпорации, система превосходит HIMARS по огневой мощи в два раза и может применять различные типы боеприпасов, включая ATACMS и PrSM.

Ранее Military Watch Magazine сообщил о разработке российского тяжелого роботизированного штурмового комплекса «Штурм» на базе танка Т-72. Комплекс предназначен для атак на укрепленные позиции с минимальным риском для военнослужащих. Он сохранил стандартное вооружение танка, получил бульдозерный отвал и возможность управления с передовых командных пунктов.

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