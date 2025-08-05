Во Франции испытали конкурента ЗРК Patriot

Во Франции на полигоне Бискаросс прошли испытания модернизированной зенитной ракеты Aster Block 1 NT, сообщает Defence24. Ракета успешно перехватила цель на дальности 150 километров и высоте свыше 25 километров, демонстрируя потенциал конкуренции с американской системой Patriot.

Испытанная ракета правильно определила и отслеживала цель, и стрельба прошла успешно, — отмечает издание.

В ходе тестов проверялись работа головки самонаведения и электронных компонентов ракеты. Это уже вторые испытания Aster Block 1 NT, призванной усилить возможности европейской противовоздушной обороны.

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