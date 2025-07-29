Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 20:40

На Западе узнали о прогрессе России в создании штурмового комплекса «Штурм»

MWM: Россия добилась прогресса в создании роботизированного комплекса «Штурм»

Танк Т-72 Танк Т-72 Фото: МО РФ

Создание тяжелого роботизированного штурмового комплекса «Штурм» на базе танка Т-72 указывает на важный прогресс России в развитии боевых беспилотных систем, сообщает журнал Military Watch Magazine. По данным издания, новая техника предназначена для наступления на укрепленные позиции противника с минимальными рисками для личного состава.

Изображения и видеозаписи роботизированного комплекса, находящегося на испытаниях, ранее не публиковались, и их обнародование потенциально указывает на то, что в разработке достигается важный прогресс, — отмечает MWM.

По информации журнала, шасси Т-72 было модернизировано в беспилотную боевую машину, способную работать в связке с командными пунктами управления на передовой. Комплекс вооружен аналогично обычному танку, но получил бульдозерный отвал для расчистки завалов, что делает его более эффективным в городских боях. Предполагается, что координировать действия группы таких машин может танк Т-14 «Армата».

Ранее российская компания «КПБ Полет» представила модернизированную версию ручного сеткомета «Паук» 2.0 для борьбы с дронами. Устройство получило металлическое усиление и улучшенные снаряды, увеличившие дальность поражения до 30 метров. Разработка велась с учетом опыта бойцов в зоне СВО. Сейчас пробная партия проходит испытания, после чего планируется серийное производство.

танки
разработки
роботы
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Находящиеся в Турции фигуранты теракта в «Крокусе» могут оказаться в России
Трамп объявил о сроке для прекращения огня на Украине
Кэти Перри засняли на свидании с бывшим высокопоставленным чиновником
Шотландец узнал о раке после футбольного матча
«Абсолютно до фонаря»: в Госдуме отреагировали на ультиматумы Трампа
Звезда «Твин Пикса» и «Темного рыцаря» умер на пляже Израиля
В Госдуме Трампа призвали отказаться от языка ультиматумов
Трамп объяснил планы США по увеличению добычи нефти при сбоях на рынке
«Твои вещи в крови лежали»: как через 30 лет поймали убийцу семи человек
Бойцы ВСУ чуть не убили дроном супружескую пару в Белгородской области
Для настоящих гурманов: лечо с дарами моря — рецепт внутри
Раскрыты масштабы разрушений после ночной атаки ВСУ на Сальск
Трамп поделился планами по встрече с Си Цзиньпином
Российский военкор раскрыл, что ждет украинцев при президентстве Залужного
Стало известно, что взволновало США во время переговоров с Китаем
Херсонский омбудсмен озвучил последствия удара ВСУ по Алешкам
Приснилась больница: к чему бы это? 5 важных толкований сна
Израильские ВВС перехватили запущенную с территории Йемена ракету
Глава ФПБК инициирует проверку имущества Глуховского
Полицейские проверят разорвавшую российский паспорт женщину
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.