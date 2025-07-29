На Западе узнали о прогрессе России в создании штурмового комплекса «Штурм» MWM: Россия добилась прогресса в создании роботизированного комплекса «Штурм»

Создание тяжелого роботизированного штурмового комплекса «Штурм» на базе танка Т-72 указывает на важный прогресс России в развитии боевых беспилотных систем, сообщает журнал Military Watch Magazine. По данным издания, новая техника предназначена для наступления на укрепленные позиции противника с минимальными рисками для личного состава.

Изображения и видеозаписи роботизированного комплекса, находящегося на испытаниях, ранее не публиковались, и их обнародование потенциально указывает на то, что в разработке достигается важный прогресс, — отмечает MWM.

По информации журнала, шасси Т-72 было модернизировано в беспилотную боевую машину, способную работать в связке с командными пунктами управления на передовой. Комплекс вооружен аналогично обычному танку, но получил бульдозерный отвал для расчистки завалов, что делает его более эффективным в городских боях. Предполагается, что координировать действия группы таких машин может танк Т-14 «Армата».

Ранее российская компания «КПБ Полет» представила модернизированную версию ручного сеткомета «Паук» 2.0 для борьбы с дронами. Устройство получило металлическое усиление и улучшенные снаряды, увеличившие дальность поражения до 30 метров. Разработка велась с учетом опыта бойцов в зоне СВО. Сейчас пробная партия проходит испытания, после чего планируется серийное производство.