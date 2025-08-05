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05 августа 2025 в 15:43

США и Германия усилили огневую мощь обстреливающей Россию ракетной системы

Lockheed Martin: ракетная система GMARS провела первые испытания снарядов GMLRS

Фото: Capt. Daniel Andrews/Global Look Press

Новая реактивная система залпового огня GMARS провела первые приближенные к боевым условиям испытания управляемых реактивных снарядов GMLRS, сообщает американская корпорация Lockheed Martin. Ракетный комплекс разрабатывают совместно компании из США и Германии.

Тестовые стрельбы проведены на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в американском штате Нью-Мексико, где были выполнены два пуска снарядов GMLRS на среднюю дальность. Система GMARS обладает вдвое большей огневой мощью по сравнению с РСЗО HIMARS. Помимо GMLRS, установка способна применять ракеты ATACMS и PrSM.

Учитывая растущую напряженность в Европе, а также другие угрозы за рубежом, вероятно, возникнет значительный спрос на относительно маневренную колесную машину, удваивающую огневую мощь HIMARS, — пишет американский портал TWZ.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что российская ракета лишила НАТО сна в силу своей мощности. «Орешник», по его мнению, стал серьезным фактором, который влияет на военную стратегию Запада. Парламентарий назвал его лишь частью арсенала, который имеется у России для защиты.

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