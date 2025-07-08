Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 17:14

Стало известно о планах Индии на российские истребители

MWM: Индия может отказаться от истребителей Су-35 в пользу Су-57

Су-57 Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нью-Дели может отказаться от поставок российских Су-35 в пользу истребителей пятого поколения Су-57, сообщает издание Military Watch Magazine. Это, по данным экспертов, связано с тем, что Индия рассчитывает получить полный контроль над технологиями этих самолетов.

Сообщается, что руководство страны готово пересмотреть соответствующие планы. Как пишут авторы материала, закупка и лицензионное производство Су-57 будут реализованы с большой вероятностью.

Российская госкорпорация «Ростех» заверила индийских партнеров, что поставка Су-35 может быть осуществлена в кратчайшие сроки, отмечают журналисты. Это позволит ВВС Индии восполнить значительный дефицит тактических боевых самолетов, говорится в статье.

С выводом из эксплуатации МиГ-27 и большинства МиГ-21 индийский парк истребителей и штурмовиков сократился всего до 31 эскадрильи, что составляет менее 75% от утвержденного парка в 42 эскадрильи, поясняется в заметке. Вывод из эксплуатации оставшихся МиГ-21, как ожидается, приведет к дальнейшему сокращению.

Если Министерство обороны Индии разместит заказы на Су-35, то к концу 2030 года оно получит парк из почти 100 машин, что наполовину сократит дефицит истребителей. Тем не менее у Су-35 есть ряд недостатков, связанных с датчиками и, в частности, основным вооружением класса «воздух — воздух», указывается в публикации.

В связи с этим «более вероятным» авторам кажется вариант, при котором на серьезном рассмотрении для реализации у индийского оборонного ведомства находятся закупки и лицензионное производство именно Су-57. Среди прочего эксперты указывают на то, что в мае Россия сделала «беспрецедентное предложение» о предоставлении полного доступа к исходному коду истребителя.

Индия
Су-35
Су-57
истребители
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минздрав утвердил новые стандарты помощи при искусственном аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил о боях севернее и восточнее Каменского
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Военкоры рассказали о реакции на заявления о позициях ВСУ под Курском
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Украинцы негативно отреагировали на призыв ВСУ полюбить ТЦК
«Врагам не понять»: Кадыров высказался о братстве с Даудовым
Летевшие в Анталью новосибирцы на сутки застряли в аэропорту
Потерявший отца на СВО россиянин сам отправился на передовую
Вылазка петербургских руферов на шпиль лютеранской церкви попала на видео
Политолог указал на важную деталь в решении Трампа возобновить помощь Киеву
В Госдуме хотят поднять МРОТ втрое: каким он будет на самом деле
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.