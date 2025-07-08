Стало известно о планах Индии на российские истребители MWM: Индия может отказаться от истребителей Су-35 в пользу Су-57

Нью-Дели может отказаться от поставок российских Су-35 в пользу истребителей пятого поколения Су-57, сообщает издание Military Watch Magazine. Это, по данным экспертов, связано с тем, что Индия рассчитывает получить полный контроль над технологиями этих самолетов.

Сообщается, что руководство страны готово пересмотреть соответствующие планы. Как пишут авторы материала, закупка и лицензионное производство Су-57 будут реализованы с большой вероятностью.

Российская госкорпорация «Ростех» заверила индийских партнеров, что поставка Су-35 может быть осуществлена в кратчайшие сроки, отмечают журналисты. Это позволит ВВС Индии восполнить значительный дефицит тактических боевых самолетов, говорится в статье.

С выводом из эксплуатации МиГ-27 и большинства МиГ-21 индийский парк истребителей и штурмовиков сократился всего до 31 эскадрильи, что составляет менее 75% от утвержденного парка в 42 эскадрильи, поясняется в заметке. Вывод из эксплуатации оставшихся МиГ-21, как ожидается, приведет к дальнейшему сокращению.

Если Министерство обороны Индии разместит заказы на Су-35, то к концу 2030 года оно получит парк из почти 100 машин, что наполовину сократит дефицит истребителей. Тем не менее у Су-35 есть ряд недостатков, связанных с датчиками и, в частности, основным вооружением класса «воздух — воздух», указывается в публикации.

В связи с этим «более вероятным» авторам кажется вариант, при котором на серьезном рассмотрении для реализации у индийского оборонного ведомства находятся закупки и лицензионное производство именно Су-57. Среди прочего эксперты указывают на то, что в мае Россия сделала «беспрецедентное предложение» о предоставлении полного доступа к исходному коду истребителя.