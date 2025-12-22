Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 10:58

Санузел оставил базу ВВС Британии без ядерного оружия США

DM: база Лейкенхит непригодна для размещения ядерного оружия из-за санузла

Фото: Shutterstock/FOTODOM
База ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк (Великобритания) в настоящее время не готова к размещению американского ядерного оружия, в том числе из-за санузла, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на документы Пентагона. По данным издания, инфраструктура объекта не соответствует требованиям безопасности и эксплуатации.

Несмотря на широко распространенные предположения о том, что американское ядерное оружие уже прибыло в Великобританию, документы указывают на то, что это не произойдет в течение нескольких лет, — говорится в публикации.

У персонала не оказалось быстрого доступа к санитарным помещениям в случае чрезвычайной ситуации. Здание, которое планируется использовать в качестве основного командного пункта, находится в «надлежащем состоянии, но срок его службы исчерпан». У диспетчеров в центре по чрезвычайным ситуациям не будет непосредственного закрытого доступа к санузлу, указывается в материале.

Кроме того, размещению на базе секретного информационного центра препятствует неудовлетворительное состояние систем охлаждения и фильтрации воздуха. Ангары авиабазы не оснащены полноценной системой безопасности — в них отсутствуют достаточное освещение, системы видеонаблюдения и сигнализации.

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года США, вероятно, вернули ядерное оружие на британскую базу Лейкенхит. По оценкам экспертов, речь идет как минимум о 20 современных бомбах B61-12. Этот шаг прерывает 15-летний период отсутствия американских ядерных арсеналов в Великобритании.

