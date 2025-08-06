Подсчитано возможное число размещенных в Британии американских ядерных бомб РИАН: США могли тайно разместить в Британии не менее 20 ядерных бомб

В июле 2025 года США, вероятно, вернули ядерное оружие на британскую базу Лейкенхит, передает РИА Новости. По оценкам экспертов, речь идет как минимум о 20 современных бомбах B61-12. Этот шаг прерывает 15-летний период отсутствия американских ядерных арсеналов в Великобритании.

Руководитель медиаотдела Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN, основана в 2007 г.) Алистер Бернетт сообщил агентству, что организация NukewatchUK предоставила убедительные доказательства возвращения ядерного оружия на главную авиабазу США в Восточной Англии в июле. Эксперты ICAN и другие специалисты предвидели это более года назад, после того как Федерация американских ученых раскрыла модернизацию Лейкенхита для хранения именно бомб B61-12. Бернетт подчеркнул трудности оценки точного количества из-за режима секретности, но привел логическое обоснование своего мнения.

По самым приблизительным оценкам, на данный момент у США около 100 бомб, хранящихся в пяти других государствах НАТО. Вероятно, что в Великобритании их не менее 20, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что США намеренно не отключали транспондеры при переброске тактического ядерного оружия в Великобританию, чтобы послать сигнал России. Военно-транспортный самолет C-17 доставил груз с авиабазы Киртланд (Нью-Мексико) на британскую базу Лейкенхит 16 июля.