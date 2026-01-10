Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 20:10

Британцы смели Библию с полок магазинов

В Великобритании продажи Библии по сравнению с 2019 годом выросли на 134%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В прошлом году в Великобритании продали около 6,3 млн экземпляров Библии, что стало рекордом за весь период наблюдений, передает The Guardian, ссылаясь на данные издательства SPCK Group. По информации издания, по сравнению с 2019 годом объем продаж вырос на 134%.

Одновременно отмечается и рост интереса к религиозной жизни: число людей, посещающих церковь, увеличилось на 50% по сравнению с 2018 годом. Издание отметило, что столь существенный рост обеспечили молодые прихожане. Согласно статистике, в 2018 году регулярное посещение церкви среди жителей Англии и Уэльса в возрасте от 18 до 24 лет составляло лишь 4%, тогда как к 2024 году этот показатель вырос до 16%.

Раньше атеизм рассматривался в качестве бунтарского поведения. Теперь все наоборот, — отметил директор SPCK Group Сэм Ричардсон.

Ранее роман главреда международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» занял первое место в рейтинге издательства АСТ. Всего в список попало 30 произведений. В десятку также вошли книги Захара Прилепина и Гузель Яхиной.

