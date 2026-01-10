Британцы смели Библию с полок магазинов В Великобритании продажи Библии по сравнению с 2019 годом выросли на 134%

В прошлом году в Великобритании продали около 6,3 млн экземпляров Библии, что стало рекордом за весь период наблюдений, передает The Guardian, ссылаясь на данные издательства SPCK Group. По информации издания, по сравнению с 2019 годом объем продаж вырос на 134%.

Одновременно отмечается и рост интереса к религиозной жизни: число людей, посещающих церковь, увеличилось на 50% по сравнению с 2018 годом. Издание отметило, что столь существенный рост обеспечили молодые прихожане. Согласно статистике, в 2018 году регулярное посещение церкви среди жителей Англии и Уэльса в возрасте от 18 до 24 лет составляло лишь 4%, тогда как к 2024 году этот показатель вырос до 16%.

Раньше атеизм рассматривался в качестве бунтарского поведения. Теперь все наоборот, — отметил директор SPCK Group Сэм Ричардсон.

