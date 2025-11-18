Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 17:58

Военэксперт назвал самолеты РФ, способные поразить французские истребители

Военэксперт Кнутов: Су-35 и Су-30 могут поразить французские истребители Rafale

Истребители Су-30СМ ВКС РФ Истребители Су-30СМ ВКС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские истребители Су-35 и Су-30 способны эффективно противостоять самолетам Rafale, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, индо-пакистанский конфликт продемонстрировал уязвимость французской авиации.

Если мы говорим о том, насколько Rafale хороши в бою, то я бы не стал ими особенно восхищаться. Наши истребители Су-35, Су-30 на вооружении имеют сейчас ракеты «воздух — воздух» большой дальности: порядка 200–250 километров. Это позволяет сбивать самолеты противника, даже не будучи обнаруженными прицелами, которые находятся на этих истребителях противоположной стороны, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что истребители Rafale недавно принимали участие в воздушном противостоянии между Индией и Пакистаном. По словам военэксперта, этот бой был поистине грандиозным, поскольку с обеих сторон в конфликте участвовали более 130 самолетов.

По тем данным, которые опубликовал Пакистан, было сбито три или четыре Rafale. Потерю одного из них официально подтвердили ВВС Франции. После этого отношение к Rafale достаточно серьезно поменялось. Причем, судя по всему, он был сбит ракетой «воздух — воздух» дальнего действия с китайского истребителя Chengdu J-10 с активной фазированной антенной решеткой. Поэтому если мы говорим о Rafale, то это хорошо раскрученная французами рекламная кампания истребителей с целью их продажи, — резюмировал Кнутов.

Ранее французский евродепутат Сара Кнафо усомнилась в возможности поставки Украине 100 истребителей Rafale. Она выразила обеспокоенность вопросом финансирования дорогостоящих самолетов, каждый из которых оценивается примерно в €80 млн (7,5 млрд рублей). Она отметила, что варианты оплаты — за счет французских налогоплательщиков или через средства ЕС — вызывают серьезные сомнения.

истребители
Россия
самолеты
Су-35
Су-30
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
