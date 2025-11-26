Бунт под Харьковом и неуязвимое оружие: новости СВО к вечеру 26 ноября

Бунт под Харьковом и неуязвимое оружие: новости СВО к вечеру 26 ноября

Украинские военнослужащие подняли бунт в Харьковской области, российские войска обзавелись неуязвимым для врага оружием, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал срок завершения конфликта. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Украинские солдаты подняли бунт

Источник в российских силовых структурах выяснил, что украинские военнослужащие отказались выполнять приказ командования и выходить на позиции в Харьковской области. По его данным, речь идет о пехотном батальоне 72-й отдельной механизированной бригады, которая находится на восстановлении потерь под Харьковом.

Сейчас в подразделении работает военная полиция. При этом находящиеся на этом участке фронта украинские солдаты деморализованы и массово сдаются в плен. Некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.

Су-35С «прижал» американские и французские истребители

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что истребитель Су-35С «прижал к земле» американские F-16 и французские Mirage. По его словам, российский самолет заставил натовские истребители на Украине летать на предельно малых высотах в тылу.

Чемезов добавил, что самолеты противника просто не могут подойти на рубеж пуска своих ракет «воздух — воздух». Кроме того, в зоне СВО от Су-35С «сильно достается» украинским зенитным комплексам. Чемезов подчеркнул, что в умелых руках Су-35С «творит чудеса».

Су-35С Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ сровняли с землей базу и производство снарядов

Как сообщили в Министерстве обороны, подразделения Вооруженных сил России нанесли удар по производственному цеху Украины. По данным ведомства, там осуществлялся выпуск боеприпасов для украинской армии.

Как узнал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские войска ударили по крупной военной базе противника в Запорожье. По его данным, объект получил несколько точных попаданий. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Подпольщик добавил, что в Одесской области в результате серии ударов повреждены объекты Военно-морских сил Украины. Помимо этого, в Харьковской области поражены цеха по сборке БПЛА и транспортные узлы на выезде из Харькова в Полтаву и Чугуев. Минобороны это также не комментировало.

Кроме того, специалисты антитеррористического подразделения «Горыныч» совместно с военнослужащими 4-й отдельной мотострелковой бригады ликвидировали двух украинских диверсантов. Вражеская ДРГ пыталась зайти в тыл российских подразделений на Константиновском направлении.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия обзавелась непобедимым оружием

Как рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, в зоне спецоперации теперь смогут эффективно применяться голуби-биодроны, которых создали российские инженеры. По его словам, такие птицы способны эффективно поражать легкобронированные объекты или живую силу противника, несущую определенные опознавательные знаки.

Вместе с этим генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов констатировал, что украинские военные не способны эффективно сбивать управляемые снаряды российских РСЗО «Торнадо-С». По его словам, врагу не удается противостоять российскому оружию даже при наличии западных зенитных комплексов.

Генсек НАТО спрогнозировал срок завершения конфликта

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что украинский конфликт может завершиться до конца 2025 года. Он отметил, что после консультаций в Женеве необходимо провести еще несколько переговоров, в том числе отдельное обсуждение урегулирования кризиса с ЕС и Североатлантическим альянсом.

При этом, по данным издания Politico, Европейский союз уже скоро может потребовать от Украины вернуть первоначальный промежуточный кредит. Предполагается, что это произойдет после того, как Киев получит финансирование за счет конфискации замороженных российских активов.

