26 ноября 2025 в 12:46

ВС России превратили в пепел производство боеприпасов для ВСУ

ВС России уничтожили цех по производству боеприпасов для ВСУ

Запуск ракеты «Искандер-М» Запуск ракеты «Искандер-М» Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удар по производственному цеху Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, там осуществлялся выпуск боеприпасов для ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цеху по производству боеприпасов, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru заявил, что в ходе ответных ударов по украинской территории российские военные могли поразить три категории объектов, влияющих на боеспособность противника. По словам эксперта, среди вероятных целей находятся конструкторские бюро и теплоэлектроцентрали. Баранец подчеркнул, что в действиях российской армии нет ничего принципиально нового — ВС последовательно реализуют выбранную стратегию.

