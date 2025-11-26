День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 14:57

«Понимание есть»: Путин раскрыл отношение США к украинскому урегулированию

Путин: США понимают сложность вопроса по урегулированию конфликта на Украине

Владимир Путин и Александр Лукашенко Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Американская сторона понимает, что вопрос урегулирования украинского конфликта непростой, заявил президент России Владимир Путин во время беседы со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Бишкеке. Президент Белоруссии выразил надежду, что Вашингтон «будет вести себя аккуратно», с полным осознанием того, что разрешение кризиса на Украине требует сложных решений, передает ТАСС.

Мне кажется, такое понимание [у США] есть, — подчеркнул Путин.

Ранее Лукашенко предложил провести переговоры по урегулированию украинского конфликта на территории Белоруссии. По его словам, площадкой для такой встречи может стать Минск. Глава государства заверил, что белорусская сторона «всегда готова».

До этого помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Путин лично примет спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа, если тот прибудет в Москву. Визит эмиссара Соединенных Штатов в Россию ожидается на следующей неделе.

Владимир Путин
Россия
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шоколад с «сюрпризом» чуть не довел школьницу до больничной койки
Политолог объяснил резкую смену риторики Штайнмайера в адрес России
Элтон Джон рассказал о серьезных проблемах из-за перенесенной инфекции
«Доживу до 100 лет»: Шаляпин рассказал о своем самочувствии
Ребенок в российском регионе победил грипп и коронавирус всего за один день
В Госдуме ответили, чем для Европы обернется кража замороженных активов РФ
Российским пенсионерам сообщили приятную весть о выплатах в 2026 году
Тарасова призналась в суде, что не знала состава жидкости для вейпа
Экономист оценил риск кризиса на российском рынке жилья
В Армении считают, что страна уже вышла из ОДКБ
Политолог предрек усиление саботажа приказов в рядах ВСУ
В Петербурге ликвидирован офис техподдержки мошенников
Мукомолы увидели в России тенденцию потери ржаного хлебопечения
Миграционная полиция арестовала родственницу «голоса» Белого дома
В Госдуме раскритиковали идею использовать биометрию для входа в школы
Коллеги Аглаи Тарасовой выступили в ее поддержку в суде
В Москве могут снести знаменитый дом из фильма «Операция Ы»
В Совфеде предупредили о распространении схем с фиктивными самозанятыми
В российских школах могут ввести биометрию
Затяжные ливни и потепление до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.