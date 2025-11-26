«Понимание есть»: Путин раскрыл отношение США к украинскому урегулированию Путин: США понимают сложность вопроса по урегулированию конфликта на Украине

Американская сторона понимает, что вопрос урегулирования украинского конфликта непростой, заявил президент России Владимир Путин во время беседы со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Бишкеке. Президент Белоруссии выразил надежду, что Вашингтон «будет вести себя аккуратно», с полным осознанием того, что разрешение кризиса на Украине требует сложных решений, передает ТАСС.

Мне кажется, такое понимание [у США] есть, — подчеркнул Путин.

Ранее Лукашенко предложил провести переговоры по урегулированию украинского конфликта на территории Белоруссии. По его словам, площадкой для такой встречи может стать Минск. Глава государства заверил, что белорусская сторона «всегда готова».

До этого помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Путин лично примет спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа, если тот прибудет в Москву. Визит эмиссара Соединенных Штатов в Россию ожидается на следующей неделе.