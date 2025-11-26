День матери
26 ноября 2025 в 12:26

Помощник Путина раскрыл, кто примет в Кремле спецпосланника Трампа

Ушаков: Путин примет Уиткоффа в случае его визита в Москву

Владимир Путин, Стивен Уиткофф Владимир Путин, Стивен Уиткофф Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин примет спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа, если тот прибудет в Москву, заявил журналистам помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Визит эмиссара Соединенных Штатов ожидается на следующей неделе, передает ТАСС.

Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент РФ, — сказал Ушаков.

Ранее помощник Путина заявил, что российско-американские отношения сейчас выстраиваются, но этот процесс идет тяжело. По его словам, налаживание контактов происходит в том числе в ходе телефонных переговоров.

До этого Ушаков сообщил, что Уиткофф и еще ряд представителей американской администрации, имеющих отношение к украинскому вопросу, могут приехать в российскую столицу на следующей неделе. Он отметил, что по этому поводу у РФ и США уже есть определенные договоренности.

Прежде глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг публикацию Bloomberg с якобы стенограммой его телефонного разговора с Ушаковым и Уиткоффом. По его словам, эта информация является не более чем фейком.

Россия
Юрий Ушаков
Владимир Путин
Стив Уиткофф
