«Предварительная договоренность»: Ушаков о сроках визита Уиткоффа в Москву Ушаков: Уиткофф может посетить Москву на следующей неделе

Есть предварительная договоренность о приезде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на следующей неделе, заявил журналисту Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он добавил, что вместе с Уиткоффом РФ посетят и другие представители администрации Белого дома.

Достигнута предварительная договоренность о том, что он (Стив Уиткофф. — NEWS.ru) приедет в Москву на следующей неделе, — сказал Ушаков.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Уиткофф пришел к выводу о необходимости территориальных уступок Киева из-за ухудшения его военного положения. Собеседники издания признали серьезные потери ВСУ. Уиткофф сделал такие выводы после консультаций с американскими и иностранными официальными лицами, а также ознакомившись с разведданными.

До этого стало известно, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер зачитывали президенту Украины Владимиру Зеленскому пункты мирного плана США по телефону. По его информации, с главой государства разговаривали неделю назад по громкой связи.