В США раскрыли причины решения Уиткоффа по Украине

WSJ: Уиткофф принял решение об уступках Украины из-за слабости ВСУ

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф пришел к выводу о необходимости территориальных уступок Киева из-за ухудшения его военного положения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Собеседники издания признали серьезные потери ВСУ.

Уиткофф сделал такие выводы после консультаций с американскими и иностранными официальными лицами, а также ознакомившись с разведданными. По его мнению, Украина сейчас находится в более слабых условиях на поле боя, и это влияет на возможности Киева в переговорах.

Ранее американский портал Axios сообщил, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер зачитывали президенту Украины Владимиру Зеленскому пункты мирного плана США по телефону. По его информации, с политиком разговаривали неделю назад по громкой связи.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус предположил, что Уиткофф может посетить Россию с рабочим визитом, если переговоры с украинской делегацией в Женеве пройдут успешно. Американская сторона рассчитывает утвердить с Киевом «концептуальные рамки переговоров». США намерены убедить Европу и Киев, что предложенный американской стороной договор не является «столь пророссийским, как кажется».

