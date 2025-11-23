Названо условие, при котором Уиткофф посетит Россию WP: Уиткофф посетит Россию в случае удачных переговоров в Женеве

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может посетить Россию с рабочим визитом, если переговоры с украинской делегацией в Женеве пройдут успешно, завил колумнист издания The Washington Post Дэвид Игнатиус. Американская сторона рассчитывает утвердить с Киевом «концептуальные рамки переговоров».

Предполагается, что тогда Уиткофф сможет отправиться с планом по урегулированию «к российскому президенту Владимиру Путину, но, возможно, не сразу». США намерены убедить Европу и Киев, что предложенный американской стороной договор не является «столь пророссийским, как кажется».

Отмечается, что согласно плану США другим странам будет необходимо признать суверенитет России над Крымом и Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. В ответ Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. Также документ предполагает, что в районах, откуда выведут украинских военных, будет создана демилитаризированная зона.

Ранее журналисты сообщили, что Евросоюз на переговорах намерен не допустить демилитаризации Украины, а также частичной передачи замороженных российских активов США. Источник подчеркнул, что в противном случае шаги расстроят европейскую стратегию «стального дикобраза».