Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 14:06

Названо условие, при котором Уиткофф посетит Россию

WP: Уиткофф посетит Россию в случае удачных переговоров в Женеве

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может посетить Россию с рабочим визитом, если переговоры с украинской делегацией в Женеве пройдут успешно, завил колумнист издания The Washington Post Дэвид Игнатиус. Американская сторона рассчитывает утвердить с Киевом «концептуальные рамки переговоров».

Предполагается, что тогда Уиткофф сможет отправиться с планом по урегулированию «к российскому президенту Владимиру Путину, но, возможно, не сразу». США намерены убедить Европу и Киев, что предложенный американской стороной договор не является «столь пророссийским, как кажется».

Отмечается, что согласно плану США другим странам будет необходимо признать суверенитет России над Крымом и Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. В ответ Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. Также документ предполагает, что в районах, откуда выведут украинских военных, будет создана демилитаризированная зона.

Ранее журналисты сообщили, что Евросоюз на переговорах намерен не допустить демилитаризации Украины, а также частичной передачи замороженных российских активов США. Источник подчеркнул, что в противном случае шаги расстроят европейскую стратегию «стального дикобраза».

США
Украина
Стив Уиткофф
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 признаков хорошего вина: советы профессионалов и лайфхаки по выбору
«Конструктивно»: в Женеве стартовали переговоры по мирному плану Трампа
Мишустин раскрыл дальнейшую судьбу ШОС
В Евросоюзе рассказали, кого Брюссель отправил на переговоры по Украине
Над российскими регионами сбили 10 дронов ВСУ
«Я докладываю»: Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ на водохранилище
«Только дымок»: Усольцевых предложили искать по новой стратегии
«Во всех смыслах»: власти выразили одну надежду на визит Путина в Индию
Водянова сделала фото на фоне своего легендарного снимка для Vogue
Звезда «Уральских пельменей» высказался о мате на сцене
Секрет, который знали наши бабушки: почему обугленная древесина улучшает почву и помогает домашним растениям расти здоровее
«Почти уверен»: депутат Рады рассказал, уволит ли Зеленский Ермака
Тайны Змеи: что скрывает самый мудрый знак Востока
Раскрыто, сколько поврежденных ВСУ домов восстановили в приграничье
Обнародовано решение FIL по российским спортсменам
Названо условие, при котором Уиткофф посетит Россию
Базуки ампутируют? Известный блогер может остаться без рук: что известно
На Москву обрушится ледяной дождь
Нечто похожее на мину-лепесток нашли на парковке в Москве
Московский зоопарк хочет оставить панду Катюшу у себя
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.