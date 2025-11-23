Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 13:16

В ЕС испугались провала стратегии «стального дикобраза» по Украине

В ЕС выступили против сокращения ВСУ и передачи части активов России США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз на переговорах намерен не допустить демилитаризации Украины, а также частичной передачи замороженных российских активов США, передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах в Брюсселе. Собеседник агентства подчеркнул, что в противном случае шаги расстроят европейскую стратегию «стального дикобраза».

Для ЕС любые военные ограничения Украины, особенно сокращение вооруженных сил, полностью неприемлемы. Также неприемлема передача контроля над частью активов РФ США. Оба эти требования разрушают стратегию превращения Украины в «стального дикобраза» и подрывают планы ЕС по ремилитаризации Европы. Это главные задачи европейских переговорщиков в Женеве, — отметил источник журналистов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президент США Дональд Трамп может использовать скандал с коррупцией для давления на главу Украины Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза в ходе переговоров по мирному урегулированию кризиса. Он не исключил, что в коррупционные схемы было вовлечено и руководство ЕС.

До этого Трамп заявил, что предложенный им мирный план по украинскому кризису не является окончательным предложением. По его словам, Вашингтон пытается завершить конфликт так или иначе.

