В Госдуме назвали возможные рычаги давления Трампа на Зеленского и Евросоюз

Президент США Дональд Трамп может использовать скандал с коррупцией для давления на главу Украины Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза при переговорах о мирном урегулировании конфликта, предположил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он не исключил, что в коррупционные схемы было вовлечено и руководство ЕС.

Все очень может быть, [что лидеры ЕС продавят свои требования по урегулированию конфликта, и переговоры встанут на паузу]. Мы видим ту ожесточенную реакцию на предложение Трампа и обвинение американской стороны во всех грехах. Особенно мы это слышим со стороны Украины. Поэтому все возможно. Но, с другой стороны, мы видим, что у США есть определенные рычаги давления на Украину, в частности, на Зеленского. Это коррупционный скандал, который разразился сегодня на Украине. Естественно, он может коснуться и ряда европейских лидеров. Поэтому я думаю, что рычаги у Трампа есть, — высказался Чепа.

Ранее Трамп заявил, что предложенный им мирный план по украинскому кризису не является окончательным предложением. По его словам, Вашингтон пытается завершить конфликт так или иначе.