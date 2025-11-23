Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 12:34

В Госдуме назвали возможные рычаги давления Трампа на Зеленского и Евросоюз

Депутат Чепа: Трамп использует скандал с коррупцией для давления на Зеленского

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Президент США Дональд Трамп может использовать скандал с коррупцией для давления на главу Украины Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза при переговорах о мирном урегулировании конфликта, предположил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он не исключил, что в коррупционные схемы было вовлечено и руководство ЕС.

Все очень может быть, [что лидеры ЕС продавят свои требования по урегулированию конфликта, и переговоры встанут на паузу]. Мы видим ту ожесточенную реакцию на предложение Трампа и обвинение американской стороны во всех грехах. Особенно мы это слышим со стороны Украины. Поэтому все возможно. Но, с другой стороны, мы видим, что у США есть определенные рычаги давления на Украину, в частности, на Зеленского. Это коррупционный скандал, который разразился сегодня на Украине. Естественно, он может коснуться и ряда европейских лидеров. Поэтому я думаю, что рычаги у Трампа есть, — высказался Чепа.

Ранее Трамп заявил, что предложенный им мирный план по украинскому кризису не является окончательным предложением. По его словам, Вашингтон пытается завершить конфликт так или иначе.

Украина
Евросоюз
Дональд Трамп
США
Софья Якимова
С. Якимова
