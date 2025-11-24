День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:40

В США раскрыли, как Уиткофф и зять Трампа поставили Зеленского перед фактом

Axios: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому по телефону пункты мирного плана

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер зачитывали президенту Украины Владимиру Зеленскому пункты мирного плана США, говоря по телефону, сообщает американский портал Axios. По его информации, с политиком связались неделю назад по громкой связи.

Неделю назад президент Владимир Зеленский слушал по громкой связи, как советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер зачитывали ему строка за строкой план из 28 пунктов по прекращению конфликта на Украине, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что министр армии США Дэниел Дрисколл может поехать в Россию после переговоров в Женеве, касающихся мирного урегулирования конфликта на Украине. По информации источника, политик также может встретиться с российскими представителями «в другом месте».

До этого Зеленский заявлял, что Киев и Вашингтон проживают критический момент в вопросе урегулирования кризисной ситуации на Украине. По его словам, на украинское правительство оказывается давление. Он добавил, что продолжит работать с партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять Украину.

США
Стив Уиткофф
Джаред Кушнер
звонки
Владимир Зеленский
планы
