Стало известно, кто может посетить Россию после переговоров в Женеве CBS: министр армии США Дрисколл может посетить Россию после переговоров в Женеве

Министр армии США Дэниел Дрисколл может поехать в Россию после переговоров в Женеве, касающихся мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника. По информации источника, политик также может встретиться с российскими представителями «в другом месте».

Другой возможный результат переговоров в Женеве — «поездка министра армии США» Дэна Дрисколла в Россию или встреча с российскими официальными лицами в другом месте, — сказано в материале.

Как отметили журналисты, российские представители сообщили им, что пока никаких официальных встреч не запланировано. Другой американский чиновник также подтвердил телеканалу, что конкретные даты еще не согласованы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев и Вашингтон проживают критический момент в вопросе урегулирования кризисной ситуации на Украине. По его словам, на украинское правительство оказывается давление. Он добавил, что продолжит работать с партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять Украину.