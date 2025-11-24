Зеленский намекнул на давление со стороны США Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США

Киев и Вашингтон проживают критический момент в вопросе урегулирования кризисной ситуации на Украине, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит издание Strana.ua, на украинское правительство оказывается давление.

Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления. Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять нас, — отметил он.

Ранее британские аналитики назвали три сценария развития событий вокруг плана США по Украине. По их словам, первый предполагает однозначный отказ Киева соглашаться на предложенный вариант, и в этом случае американский президент Дональд Трамп реализует свою угрозу прекратить военную помощь.

До этого глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров выразил мнение, что Украина может прибегнуть к диверсиям ради затягивания вооруженного конфликта. По его словам, Зеленский осознает губительные для него последствия подписания мирного плана президента США Дональда Трампа.