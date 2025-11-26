День матери
26 ноября 2025 в 09:34

«Выстраиваются тяжело»: Ушаков оценил текущее состояние диалога РФ и США

Ушаков: отношения России и США выстраиваются тяжело

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Российско-американские отношения сейчас выстраиваются, но этот процесс идет тяжело, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, налаживание контактов происходит в том числе в ходе телефонных переговоров. Фрагмент интервью Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Они (отношения РФ и США. — NEWS.ru) сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело. Выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе по телефону, — подчеркнул Ушаков.

Также он прокомментировал появившиеся в СМИ публикации, якобы содержащие стенограмму его разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ушаков выразил мнение, что такие «сливы» делаются, чтобы помешать нормализации диалога Москвы и Вашингтона.

Ранее Ушаков сообщил, что Уиткофф и еще ряд представителей американской администрации, имеющих отношение к украинскому вопросу, могут приехать в российскую столицу на следующей неделе. Он отметил, что по этому поводу у РФ и США уже есть определенные договоренности.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг публикацию Bloomberg с якобы стенограммой его телефонного разговора с Ушаковым и Уиткоффом. По его словам, эта информация является не более чем фейком.

