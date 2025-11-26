Лукашенко предложил Путину устроить переговоры по Украине в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести переговоры по урегулированию украинского конфликта на территории республики. По его словам, которые приводит агентство БелТА, площадкой для встречи может выступить Минск.

Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы, — сказал Лукашенко.

Путин прибыл в столицу Киргизии накануне, 25 ноября. На следующий день, 26 ноября, в Бишкек прилетел и Лукашенко. Там главы государств принимают участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее Лукашенко заявил, что литовские власти могут пытаться повлиять на водителей большегрузов, оставшихся на территории Белоруссии, вынуждая их занимать некоторую позицию, в том числе политическую. Он выступил на встрече с госсекретарем республиканского Совета безопасности Александром Вольфовичем.

Лукашенко также выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится уже в ближайшее время. По его словам, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими делами.