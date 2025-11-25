Путин прибыл в Бишкек с трехдневным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии Бишкек, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале. Его визит продлится до 27 ноября.

В честь прибытия президента РФ в аэропорту Манас выстроили почетный караул, также были подняты государственные флаги. Путина у трапа встретил киргизский лидер Садыр Жапаров. Ожидается, что визит начнется с мемориальной церемонии: президенты двух стран возложат венки к Вечному огню на площади Победы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке будут подписаны 19 документов. Он пояснил, что соглашения будут посвящены не только военному и экономическому сотрудничеству, но и борьбе с наркотиками и нелегальной миграцией.

До этого стало известно, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились два раза встретиться лично. Первая беседа состоится на саммите ОДКБ в Бишкеке, после чего они пообщаются на встрече лидеров стран СНГ в конце 2025 года в Санкт-Петербурге.