Стало известно о новых запланированных встречах Путина и Лукашенко Путин и Лукашенко договорились о встречах в Бишкеке и Санкт-Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам телефонного разговора договорились о двух личных встречах, сообщает пресс-служба Кремля. Сперва диалог пройдет на саммите ОДКБ в Бишкеке, а затем на встрече лидеров стран СНГ в конце 2025 года в Санкт-Петербурге.

Условлено о дальнейших контактах в ходе предстоящего в Бишкеке саммита Организации Договора о коллективной безопасности и традиционной встречи лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств в конце года в Санкт-Петербурге, — уточнили в пресс-службе.

Во время разговора президенты также обменялись мнениями по ряду практических тем. Среди них — вопросы двустороннего взаимодействия, включая энергетику. В Кремле отметили, что лидеры затронули и актуальные международные темы.

Ранее Путин пообещал казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву совершить государственный визит в Казахстан в 2026 году. Прошедшие переговоры лидеров в Кремле были посвящены развитию стратегического партнерства и союзничества между странами, а также обсуждению ключевых вопросов региональной и глобальной повестки.