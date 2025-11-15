Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 20:56

Стало известно о новых запланированных встречах Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко договорились о встречах в Бишкеке и Санкт-Петербурге

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам телефонного разговора договорились о двух личных встречах, сообщает пресс-служба Кремля. Сперва диалог пройдет на саммите ОДКБ в Бишкеке, а затем на встрече лидеров стран СНГ в конце 2025 года в Санкт-Петербурге.

Условлено о дальнейших контактах в ходе предстоящего в Бишкеке саммита Организации Договора о коллективной безопасности и традиционной встречи лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств в конце года в Санкт-Петербурге, — уточнили в пресс-службе.

Во время разговора президенты также обменялись мнениями по ряду практических тем. Среди них — вопросы двустороннего взаимодействия, включая энергетику. В Кремле отметили, что лидеры затронули и актуальные международные темы.

Ранее Путин пообещал казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву совершить государственный визит в Казахстан в 2026 году. Прошедшие переговоры лидеров в Кремле были посвящены развитию стратегического партнерства и союзничества между странами, а также обсуждению ключевых вопросов региональной и глобальной повестки.

Владимир Путин
Александр Лукашенко
переговоры
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны ВСУ атаковали машину мирного жителя в Белгородской области
Ноябрь в Подмосковье оказался богатым на грибы
Более 60 тысяч абонентов остались без света после атак ВСУ
Подоляк призвал не стыдиться коррупции
Стало известно, о чем Путин говорил с Нетаньяху
Сборная России по футболу проиграла команде Чили
Настя Ивлеева едва сдержала слезы из-за одного видео
Алсу показала редкие кадры со своим сыном
Раскрыты детали выхода нового альбома «Высоцкий. Высота»
На российском курорте впервые за четверть века открыли новый санаторий
«Не могут навязывать»: в США раскрыли, какой факт о России осознал Трамп
«Давай поживем еще»: Стас Михайлов рассмеялся после вопроса о старости
Стало известно о новых запланированных встречах Путина и Лукашенко
«Колоноскопия?»: Шуфутинский ответил на пикантный вопрос о молодой жене
В Саратовской области обрушился дом XX века
Президент Болгарии высказался о назначении управляющего активами ЛУКОЙЛа
Мокрый снег оставил несколько районов Владимирской области без света
«Готовлю „Доширак“»: Буланова раскрыла свое любимое блюдо
Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге
Французский телеканал прервал эфир из-за угрозы взрыва
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.