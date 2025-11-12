«С удовольствием приеду»: Путин запланировал визит в одну из стран СНГ Путин заявил, что с удовольствием приедет в Казахстан с госвизитом в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин обещал казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году. Он сказал, что сделает это не без удовольствия. Общение лидеров состоялось в Кремле, передает ТАСС.

Спасибо. С удовольствием приеду в Казахстан, с удовольствием! — отметил он.

До этого сообщалось, что основными темами переговоров двух лидеров станут развитие стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ключевые вопросы региональной и глобальной повестки. В ходе визита планируется подписание пакета документов.

Также Токаев сообщил, что в ходе двухчасовой беседы с Путиным обсуждались вопросы международной повестки. Во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко он подчеркнул, что стороны также рассмотрели аспекты двустороннего сотрудничества между Москвой и Астаной.

Ранее Путин заявил, что примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством Киргизии. Об этом стало известно в ходе общения главы государства с Токаевым.