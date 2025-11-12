Стало известно, примет ли Путин участие во встрече ОДКБ в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством Киргизии. Об этом глава государства сообщил в ходе беседы с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, передает пресс-служба Кремля.

Еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке, — сказал ему Путин.

До этого в Киргизии на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» прошли командно-штабные учения стран ОДКБ «Рубеж-2025». В маневрах участвовали около 1,2 тысячи военных из России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, также было привлечено порядка 500 единиц техники. Учения продлились с 17 по 20 сентября. Уточнялось, что их цель — защита суверенитета стран ОДКБ.

Ранее политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что традиционные ценности важно поддерживать, потому что они помогают сохранить суверенитет. Он подчеркнул, что вокруг традиций формируется внутренняя политическая повестка.