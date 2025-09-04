Саммит ШОС — 2025
Политолог объяснил, почему важно поддерживать традиционные ценности

Политолог Брутер: традиционные ценности помогают сохранить суверенитет

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Традиционные ценности важно поддерживать, потому что они помогают сохранить суверенитет, заявил политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В разговоре с «Радио 1» он подчеркнул, что вокруг традиций формируется внутренняя политическая повестка.

Здесь есть естественные границы, потому что традиции — это и есть то, вокруг чего формируется внутренняя политическая повестка. Например, в Индии, в Китае и в России внутренние традиции различаются. Нам этический суверенитет обязательно нужен для того, чтобы нашу же традицию сохранить. Для этого он нужен и индусам, и китайцам, и остальным, — пояснил политолог.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ранее сообщил, что список духовно-нравственных ориентиров стран БРИКС представят на втором форуме объединения «Традиционные ценности». По его словам, предварительный вариант включает такие принципы, как милосердие, солидарность, развитие, а также здоровье и процветание будущих поколений.

