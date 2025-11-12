Крепкое рукопожатие Путина и Токаева попало на видео В Кремле начались переговоры Путина и Токаева

В Кремле началась встреча российского президента Владимира Путина и лидера Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева. В Георгиевском зале лидеры крепко пожали друг-другу руки перед переговорами. Кадры обнародовал Кремль.

Основными темами переговоров станут развитие стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ключевые вопросы региональной и глобальной повестки. В ходе визита планируется подписание пакета документов.

Известно, что после завершения официальных мероприятий Путин и Токаев посетят гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре. Концерт приурочен ко дням культуры двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле обратили внимание на приветствие, направленное президентом Токаевым американскому коллеге Дональду Трампу. Во время визита в Вашингтон казахстанский политик назвал хозяина Белого дома великим лидером. Пресс-секретарь напомнил, что аналогичные формулировки звучали и во время переговоров в Анкоридже, а также в открытой части дискуссий на Аляске.