Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:37

Крепкое рукопожатие Путина и Токаева попало на видео

В Кремле начались переговоры Путина и Токаева

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Кремле началась встреча российского президента Владимира Путина и лидера Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева. В Георгиевском зале лидеры крепко пожали друг-другу руки перед переговорами. Кадры обнародовал Кремль.

Основными темами переговоров станут развитие стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ключевые вопросы региональной и глобальной повестки. В ходе визита планируется подписание пакета документов.

Известно, что после завершения официальных мероприятий Путин и Токаев посетят гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре. Концерт приурочен ко дням культуры двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле обратили внимание на приветствие, направленное президентом Токаевым американскому коллеге Дональду Трампу. Во время визита в Вашингтон казахстанский политик назвал хозяина Белого дома великим лидером. Пресс-секретарь напомнил, что аналогичные формулировки звучали и во время переговоров в Анкоридже, а также в открытой части дискуссий на Аляске.

Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев
Казахстан
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова
«Ренессанс Капитал» получил добро на выкуп Ситибанка
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского»
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.