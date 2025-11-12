Путин и Токаев посетят концерт Путин и Токаев посетят гала-концерт в Большом театре 12 ноября

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 ноября, после завершения официальных мероприятий, посетят гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Концерт приурочен ко дням культуры двух стран, передает ТАСС.

Вечером [лидеры] посетят Большой театр, будет гала-концерт мастеров искусств Казахстана по случаю дней культуры Казахстана и России, — прокомментировал Песков.

Встреча двух президентов намечена после 13:00 по московскому времени. Затем лидеры побеседуют и продолжат общение в формате российско-казахстанских переговоров.

В ближайшее время планируется подписание декларации о переходе межгосударственных отношений между Россией и Казахстаном на уровень стратегического партнерства и союзничества, а также других важных документов. После переговоров состоится государственный обед в честь высокого гостя.

Ранее Токаев сообщил, что в ходе двухчасовой беседы с Путиным обсуждались вопросы международной повестки. Во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко он подчеркнул, что стороны также рассмотрели аспекты двустороннего сотрудничества между Москвой и Астаной.