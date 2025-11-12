Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным два часа

Токаев рассказал, о чем говорил с Путиным два часа Токаев рассказал, что на встрече с Путиным обсуждал международные вопросы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на протяжении двух часов обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным международную повестку, передает ТАСС. На встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко он отметил, что стороны также затронули двустороннее сотрудничество между Москвой и Астаной.

Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации, — отметил Токаев.

Ранее Путин и Токаев продолжили неформальное общение за ужином в кремлевской квартире российского лидера. Встреча состоялась в рамках государственного визита иностранного гостя в Москву. Неформальная часть поездки президента Казахстана в Россию продемонстрировала особый характер двусторонних отношений.

До этого в пресс-службе казахстанского лидера отметили, что самолет Токаева сопровождали российские истребители Су-35. Там уточнили, что охрана обеспечивается с момента пересечения границы до посадки в московском аэропорту.