11 ноября 2025 в 22:52

«Сверстать планы»: Путин побеседовал с Токаевым в неформальной обстановке

Путин продолжил переговоры с Токаевым за неформальным ужином в Кремле

Московский Кремль Московский Кремль Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжили неформальное общение за ужином в кремлевской квартире российского лидера. Встреча состоялась в рамках государственного визита иностранного гостя в Москву.

Ужин для глав государств был организован в столовой личных апартаментов Путина, расположенных в Сенатском дворце Кремля. Подобная форма общения свидетельствует о высоком уровне доверия и особом характере отношений между лидерами двух стран.

В тот же день руководители двух стран провели неформальную беседу в Представительском кабинете президента РФ. Путин выразил уверенность в успехе отношений двух стран и предложил «сверстать планы» на будущее, а перед этим — «чайку попить, кофейку».

Возможность поужинать в личной квартире российского президента предоставлялась ранее лишь немногим иностранным коллегам. Неформальная часть визита президента Казахстана в Россию продемонстрировала особый характер двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Останкинская телебашня в Москве окрасилась в цвета флага Казахстана. Это произошло на фоне госвизита Токаева, который продлится с 11 по 12 ноября.

