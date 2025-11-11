Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 21:18

Останкинская телебашня приобрела необычный окрас на фоне визита Токаева

Останкинская телебашня окрасилась в цвета флага Казахстана в день визита Токаева

Останкинская телебашня в Москве окрасилась в цвета флага Казахстана, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РТРС. В агентстве отметили, что 11–12 ноября в столице с официальным визитом находится президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Отмечается, что на башне также выведено изображение флага России. В рамках визита Токаев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что самолет Токаева сопровождали российские истребители Су-35. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера. Там уточнили, что охрана обеспечивается с момента пересечения границы до посадки в московском аэропорту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сопровождение борта главы Казахстана российскими истребителями не было связано с вопросами безопасности. По словам представителя Кремля, поднятие в воздух Су-35 объяснялось частью почетного караула.

Позже Токаев выразил благодарность Путину в ходе встречи в Кремле. Он отметил теплый прием в Москве, охарактеризовав столицу как «священную землю».

Касым-Жомарт Токаев
Останкинская башня
Казахстан
флаги
