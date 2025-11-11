Песков объяснил, с какой целью истребители Су-35 сопровождали борт Токаева

Сопровождение борта президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, поднятие в воздух Су-35 является частью почетного караула.

Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика, — сообщил представитель Кремля.

Казахстанский лидер пробудет в России до 12 ноября. В рамках визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзнических отношений в различных сферах.

Ранее стало известно, что самолет Токаева сопровождали российские истребители Су-35. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера. Там уточнили, что охрана обеспечивается с момента пересечения границы до посадки в московском аэропорту.