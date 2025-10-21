Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 19:56

В Москве «пропала» верхушка Останкинской башни

В Москве запечатлели на видео скрывшуюся наполовину Останкинскую башню

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Останкинскую башню в Москве наполовину скрыл туман, сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва». На опубликованных кадрах видно, как большая часть постройки скрыта атмосферным явлением. Как уточняет источник, туман продержится в столице до утра 22 октября.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве в последнюю декаду октября не ожидается морозов и снега, однако практически ежедневно будут идти дожди, наиболее интенсивные в конце недели. При этом температура останется выше сезонной нормы, достигая днем плюс 10 градусов благодаря влиянию циклона со Скандинавии.

В то же время метеорологи прогнозировали возвращение тепла в Свердловскую область после холодной ночи 20 октября, с заметным повышением температуры в середине недели. Разница между ночными и дневными показателями может достигать 10–15 градусов. Однако северные районы региона останутся под влиянием облачной погоды с вечерними дождями.

До этого на юге Сибири и Дальнего Востока зафиксировали аномальные холода до минус 16 градусов, что на 6–8 градусов ниже климатической нормы для октября. Вместе с этим на севере Сибири и в Якутии температуры, оставаясь отрицательными, установились выше обычных значений на 4–6 градусов.

Останкинская башня
туман
погода
Москва
